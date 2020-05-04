Sarımsak ve zencefil cep yakıyor

Haber: C. Kutay Aykan

Sarımsak ile zencefilin kilo fiyatı hem cepleri yaktı, hem de dudakları uçuklattı. Buna karşın tezgahlar da yerlerini alan yaz meyvelerinin fiyatları da göze battı. Kayısı, şeftali, nektarinin kilosu 25 liradan satılırken, eriğin kilosu 12, kivinin kilosu ise 16 lira oldu.

Öte yandan kış aylarının en gözdesi olan ve şu sıralarda tükenmesi beklenen portakalın kilosu ise 7 ve liradan satılırken, domates 6, sivri biber 4, salatalık 4-5, havuç 4 ve patlıcanın kilosu ise 4 liradan satıldı. Yaz aylarının vaz geçilmezleri arasında yer alan Antalya karpuzu ise kilosu 6 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, 15:00