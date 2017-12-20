Haber: Aysun Beykoz

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ederken katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Zulümden kaçmayı başaramayan Arakanlılar ise Myanmar askerinin ve Budist çetelerin baskısı altında ya ölüme terk ediliyorlar ya da açlık ve sefaletle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan’daki krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bugüne kadar , Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 500 bini aşkın mülteciye de sizlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bolu-İHH Başkanı Fethi Sarımsakcı; hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan, hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden yüzbinlerce mülteciyi ziyaret edip; değerli Bolu halkının kendilerine emanet ettiği yardımları ulaştırmak üzere 20 Aralık Çarşamba günü Arakan’a gideceğini açıkladı. Sarımsakcı Bu ziyaretlerinde Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yalnız olmadıklarını, daima yanlarında olacağımızı hatırlatıp Bolu halkının selamlarını ileteceklerini sözlerine ekledi.