Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor

Baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçeğinin, karlı dağların eteklerindeki yaylaları sarıya bürümesi göz kamaştırdı. İlimizde hemen her yerde yetişen çiğdemler muhteşem manzaralar oluşturuyor.

Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
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Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor

Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor

Haber: Aysun Beykoz

Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçeklerle eşsiz bir güzelliğe bürünen yaylalar güzel manzaralar oluşturuyor. Etrafını çevreleyen dağların yüksek kesimlerindeki karlar, eteklerde çiçek açan bitki örtüsüyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karlı dağların eteklerindeki yaylalarda açan onlarca tür rengarenk çiçekler görenleri kendisine hayran bıraktı. Sarı renkte açan çiçekler, binlerce dönüm araziyi sarıya boyadı. Bölgedeki kadınlar tarlalarda yetişen bitkilerden toplarken, yoldan geçen bazı vatandaşlar ise çiçek tarlasında hatıra fotoğrafı çekti.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 13:27
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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