Sarıyıldız tek tek Bolu A.Ş’yi anlattı



Haber: S. Özge Yücel

Batık bir şirketi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyleyen Sarıyıldız, "tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeyiz, yedirmeyiz" dedi.

Sarıyıldız şunları söyledi;

"ŞİRKET BATIK HALDEYDİ"

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: eski adı Tabiatın Kalbi yeni adı Bolu- Bel a.ş olan şirketimiz maalesef batık bir haldeydi. Şirketimizden alacaklı olan firmalar haciz işlemi başlatacaklarını bildirdiler bizde bu duruma müdahale ederek haciz işlemlerini durdurduk. Bütün firmalara borçlarımızı ödeyeceğimizin garantisini verdik. Çok şükür hepsini ödedik.

"39 MİLYON ZARARA UĞRATMIŞLAR"

Bu şirket maalesef Sarot’a iş yapmış şu an yasal faizleriyle birlikte eski parayla 39 trilyon yeni parayla 39 milyon şirketimizi zarara uğratmıştır.

"FİRMALARLA TEK TEK MÜTABAKAT YAPTIK"

Şirkete göreve geldiğimizde ilk iş olarak muhasebe kayıtlarında borçlu olduğumuz firmalara hesap mutabakatı yapmak için gittik. Firmalara tek tek ne kadar borcumuz olduğunu sorduk mutabakat yapacağımızı söyledik. Bir firma 50 bin tl olduğunu ama bizim kayıtlarımızda 350 bin görüldüğü tespit edildi. Firmadan 50 bin tl borcumuz olduğuna dair kaşe imza aldık. Bir diğer firma ne kadar borcumuz sorulduğunda ne yazarsanız yazın diye söyledi biz de 0 tl yazdık kaşe imza aldık. Bu şekilde firmalarla görüşerek 2 milyon 184 bin tl borcun olmadığı tespit edildi.

"ŞİRKET 7 MİLYON BORÇLANDIRILMIŞ"

Şirket vergi dairesi ve sgk ya toplam 5 milyon 590 bin artı gecikme zammı ve diğer piyasa borçlar olmak üzere toplamda 7 milyon borçlandırılmış. Buna karşılık belediyeden 812 bin TL alacak gözükmektedir. Bu hesaplar yeminli mali müşavir ve denetim elemanlarının yapmış olduğu inceleme sonucu ortaya çıkmıştı.

"ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİ İPTAL ETTİK"

Daha önce yapılmış olan araç kiralama sözleşmelerini incelediğimizde fiyatların çok yüksek olduğunu tespit ettik ve sözleşmeleri iptal ettik. Bir örnek vermek gerekirse 4 bin 5 bin aralığında olan binek araç kiralama bedellerini sözleşmelerini iptal edip 2850 TL den 3 yıllık kiralama şeklinde yeniledik.

Bir de mazot , şoför bize ait olmak üzere aylık 10 bin TL ye kiralanmış olan işçi servis aracının sözleşmesini iptal ederek mazot, şoför ve araç dahil aylık 3850 TL ye kiralanmıştır.

"ŞİRKET İHALELERE KATILAMIYORDU"

Şirket borçlarından ötürü ihalelere katılamaz durumdaydı ve bu borçların acil ödenmesi gerekiyordu. Borçları ödeyebilmek için 15 milyon kredi kullanıldı. Bunun 5.5 milyonuna demir alındı.6 milyonuna sgk ve vergi dairesi borçları ödendi ve diğer kalanı için de piyasa borçları ödendi.

"10 MİLYON SERMAYE ARTIŞI YAPTIK"

Belediyemiz şirketimize yapacağımız yatırımlardan ötürü 10 milyon sermaye artışı yapmıştır.10 milyonun 5 milyon TL’sine pmt sistemi kurulmuştur. 2 milyon TL’ye arıtma (agreda yıkama yeri) 1,5 milyon TL’ye beton santrali alımı yapıldı. 1 milyon TL’ye de parke tesisi yenileme bakım onarımı yapıldı. 1 milyon TL’ye 2 cenaze aracı ve 1 engelli aracı alındı araçlar kiralandı, Park Bahçelere de traktör alıp hibe ettik.

"İŞ MERKEZİNDEN 5 MİLYON GELİR BEKLİYORUZ"

İş merkezi inşaatına başladık. Kaba inşaat olan ilk aşaması bitti. Borçları ödendi. İkinci aşama olan ince işçilik ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Şu anda 3 adet dükkanımız bulunmakta yaklaşık 5 milyon gelir beklemekteyiz.18 otobüs aldık piyasa değeri 10 milyon TL’dir. Aldığımız otobüslerin tamamının parasını ödedik.

ALACAKLAR VE BORÇLAR

Belediyeden hakkediş olarak 15bin 218 bin alacaklı durumdayız. Şirket 2886 ya tabi değildir. Ama biz ilanlarımızı veriyoruz. Sonuç olarak şirketimiz 5 milyon 600 bin kredi borcumuz (700×8 ay) 3 milyon çimentoya borcumuz var toplam 10 milyon civarında borcumuz var. Alacak olarak 10 milyon otobüsler, 5 milyon iş merkezindeki dükkanlar, belediyeden 15 milyon hak ediş alacağımız var. Toplam: 30 milyon ve diğer satışlardan alacağımız 2 milyon TL’dir. Çok şükür biz şunu biliyoruz ve söylüyoruz ki tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeyiz, yedirmeyiz."