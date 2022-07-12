Şarj ederken yandı

Haber: Uğur Balaban

Olay 15.30 sıralarında 50. Yıl Ortaokulunun ön kısmında meydana geldi. Elektrikli motosikletini şarja takan Ali Kutlu bir süre sonra motosikletin aküsünün alevler içinde kaldığını fark etti. Arkadaşları ile birlikte yangın tüpüyle alevlere müdahale eden Ali Kutlu kısa sürede yangını söndürdü. Olay yerine tedbir amaçlı olarak itfaiye ve asayiş ekipleri sevk edilirken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

Yanan motosikletin sahibi Ali Kutlu olayın ardından, “motosikletimi şarja taktıktan sonra kısa bir süre sonra nasıl olduğunu anlayamadan alevler çıkmaya başladı. Bu olay iyi ki yanımızda oldu. Şayet yanında olmasaydık, motosiklet kül olurdu” dedi.