Şarj kablosu evi yakıyordu

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz merkez mahallelerinden Alpağut Mahallesi Aslı Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen yangın az daha bir evi kül ediyordu. Prizine takılı olarak bırakılan standartlara uygun olmayan elektrik kablosuna sürekli takılı bırakılan telefon şarj kablosunun ısınarak yanması sonucu çıkan yangın evde halkının olay anında evde olması sebebiyle ucuz atlatıldı. Yangın gece uyku zamanında olmaması ve evde insanların olduğu bir zamana denk gelmesi faciayı önlemiş oldu. Yangın sonrası Bolu belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, “Merkez Alpağut Mahallesi Aslı Sokak üzerinde bulunan bir evde yangın meydana geldi. Yangının nedeni olarak standartlara uymadığını tahmin ettiğimiz elektrik kablosu ile başka bir elektrik kablosu ve telefon şarj kablosunun sürekli prize takılı olarak bırakılması. Ev sahibi dışarıda olsa veya en halkı uyuyor olsa dairede büyük bir yangını meydana gelebilirdi. Ucuz atlatılmış bir yangın. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Vatandaşlarımızı kullanılmaya şarj aletleri ve elektrik kablolarının prizde takılı bırakılmaması konusunda hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kullanılmayan başka bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sandallar Mahallesi Kanal Yolu Sokak'ta boş bir binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.