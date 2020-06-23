Şarka virüsü için numuneler alındı

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye'de 1968 yılından beri çekirdekli meyvelerde görülen ve 2000’li yıllarda hızla yayılan şarka virüsü ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir çok yerde çalışmalar yürütülüyor. İlimizde de görülme riski bulunan şarka virüsü ile ilgili olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak çalışmalar başlattı. Şarka virüsü hastalığı sert çekirdekli meyve türlerinden özellikle de kayısı, erik, şeftali, nektari, badem ve kirazda daha sık görülüyor. Bu virüs dünyada bilinen en tehlikeli hastalıklardan bir tanesinin kaynağını oluşturuyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020, 16:16