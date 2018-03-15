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15 Mart 2018 Perşembe
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    • Sarot Termal Vadi ziyaretçilerini bekliyor

    Hızla gelişen termal sağlık turizminde ilimizin önde gelen kuruluşlarından olan Sarot Termal Vadi, gerçekleştirdiği projeler ile ilimizin tanıtımına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

    15 Mart 2018 Perşembe 15:15
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    Sarot Termal Vadi ziyaretçilerini bekliyor
     

    Haber: BMA

    Günümüzde büyük bir gelişme gösteren sağlık turizminde ilimiz de adını sık sık duyurmaya devam ediyor. İlimizin termal sağlık turizminde söz sahibi kuruluşları arasında olan Sarot Termal Vadi de, Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindeki yerinde Bolulu vatandaşlarımıza ve ilimize tatil için gelen vatandaşlarımıza sunduğu kaliteli hizmetler ile sağlık turizminde fark yaratıyor. Düzenlenen basın toplantısında Sarot Termal A.Ş. Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Avukat Abdullah Demirhan, şirketin yatırımları ve geldiği noktalar hakkında önemli bilgiler verdi. “Sarot Şirketler Grubu öncülüğünde hayata geçirilen; 400 daireli Sarot Termal Vadi Tatil Köyü ve 129 odalı Sarot Termal Park Oteli ile tatili sağlık ve eğlenceyle buluşturup, turizmde farklı bir çığır açmıştır” diyerek sözlerine başlayan Avukat Demirhan, “Sarot Termal Vadi, içerisinde otel konforu ve lüksü çağrıştıran daireleri, sosyal kompleksi ve insanların hizmetine ücretsiz sunulan açık/kapalı yüzme havuzları, özel aile havuzları, saunalar, Türk Hamamı, buhar odası, fitness salonları ve diğer özel aktiviteler ile insanların beğenisini kazanarak sektöre faklı bir ivme kazandırmıştır. Tabiatın bütün güzellikleri ile dolu İlimizde böyle güzel tesislerin oluşturulması aynı zamanda Bölgemize olan ilgiyi de artırmıştır. Sarot Şirketler Grubu, Bolu ilimizde halihazırda hizmet veren Sarot Termal Vadi Tatil Köyü ve Sarot Termal Park Resort&Spa Oteli ile yakın zamanda hizmete girecek Sarot Palace, Sarot Country Projesi ve Burj Al Babas Villa Kent Projeleri ile Bolu ilimizi Türkiye ve dünyada Sağlık Turizmi alanında önemli bir konuma getirmiştir. Bizim yapmış olduğumuz ve yapmaya devam etmiş olduğumuz projelerin dışında başka projelerin de güzel ilimizde ortaya çıkmasını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

    2006 yılında bölgenin tabiat güzelliklerini, eşsiz jeotermal kaynaklarını keşfedip projeler tasarladıklarını ifade eden Abdullah Demirhan ayrıca, “Sarot Şirketler Grubu olarak bölgeye yatırım kararı aldıktan sonra etap etap planladığımız projelerimizi hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya başladık. 2008 yılından bu yıla kadar Bolu İlimizde dönem dönem yaklaşık 10.000 kişiye iş istihdamı sağladık. Projelerimizin ülke çapında ve özellikle Ortadoğuda beğenilip alınması veya ziyaret edilmesiyle bölgede başka projelerin de ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Hiç şüphe yok ki Sarot Şirketler Grubu öncülüğünde olarak başlatmış olduğumuz bu hamleler bölgeyi sosyo-ekonomik anlamda da kalkındırmıştır” ifadelerini kullandı.

    Demirhan son olarak da Sarot Şirketler Grubu adına bugüne kadar Sarot Termal A.Ş.’ye katkılarından dolayı başta tüm bölge halkı olmak üzere, tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve kamu çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Hızla, Gelişen, Termal, Sağlık, Turizminde

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