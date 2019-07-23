Sarpkaya için mevlid okutulacak

Haber: Birol Ertunç

2015 yılı Temmuz ayında Göynüklü Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, sivil kıyafetle çarşıda bulunduğu sırada teröristlerin silahlı saldırına uğramıştı. Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Sarpkaya, kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehadetinin ardından ilimiz Bolu’nun Göynük ilçesindeki baba ocağına getirilen Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya burada toprağa verilmişti.

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit’i ziyaret eden şehidimizin babası Salim Sarpkaya, Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya’nın şehadetinin 4. yıldönümü dolayısıyla Göynük’te mevlid-i şerif okutulacağını söyledi. 27 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak mevlid programına tüm vatandaşlar davet edildi.