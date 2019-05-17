Sarsıntılar devam ediyor

Haber: Birol Ertunç

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Krdae) sitesinde yer alan verilere göre 16 Mayıs Perşembe günü ilimiz Merkez ilçeye bağlı Kızılağıl köyünde saat 21.32’de 2.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının halkta kısa süreli bir paniğe sebep olduğu, ancak herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı(AFAD) verilerine göre de yine 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.01’de Merkez ilçede bulunan bir bölgede 1.3 şiddetinde sarsıntı olduğu görüldü.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 11:01