Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına lüks yaşamayın uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın belediye başkanlarına yerel seçimlerle ilgili gönderdiği mesajda, “Seçime kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler yapmalıyız. Çalmadık kapı, dokunmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşlarla olan memnuniyet düzeyini arttırmalıyız. Halkın tepkisini çeken her türlü davranıştan, lüksten, tavırdan, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Herkesin derdini anlatabildiği kişiler olma vasfımızı daha güçlendirmeliyiz. Teşkilatıyla kavgalı, milletvekiliyle kavgalı, meclis üyeleriyle kavgalı bir belediye başkanı olamaz. Aradaki tüm kırgınlıkları ve küskünlükleri ortadan kaldırarak, aynı bedenin uzuvları olma bilinciyle hareket edilmesini bekliyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 2017 yılının sonlarına doğru da belediye başkanlarına lüksten uzak durma uyarısı yapmıştı.