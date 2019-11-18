Satamadan yakalandılar

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünün, tecrübeli ekipleri, otoban üzerinde, doğu ilerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesi amacıyla yaptığı uygulamada özel bir araç durduruldu. Narkotik köpeği Sezar’ın katıldığı aramada, aracın şoför ve yolcu koltuklarına gizlenmiş olan, gazete kağıtlarına sarılmış 12 kilo 150 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı araç içerisinde bulunan şoför Mehmet Sıddık Çelik. (56) ve işletmeci Şeref Demirtaş. (50) isimli şahıslar yakalanarak, Narkotik Şubede alınan ifadelerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 10:04