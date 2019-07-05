Satırlı dehşet karar aşamasına geldi

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Akpınar Mahallesinde kavgalı olduğunu 20 yıllık eşi Aynur Kaya’yı satırla öldürmek için plan yapan Erhan Kaya ile arkadaşı İsmail Peker’in tutuklu olarak; “Kasten yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlamasıyla 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Mahkemede kendini savunan koca Erhan Kaya; “Emekli maaşımla bir kapalı kasa araç aldım. Bu araçla seyyar satıcılık yapıyordum. 20 yıllık eşim araba çalındı diye beni polise ihbar etmiş. Aracım trafik ekipleri tarafından bağlandı. Bu nedenle aramızda husumet oluştu. Tek amacım karımı dövmekti ve ona ders vermekti. Bu olayı arkadaşım İsmail Peker’e anlattım o da kabul etti. Olay günü alkol aldık ve arkadaşımın arabasıyla eşimin oturduğu evinin önüne geldik. Bu olaydan önce İsmail’in aracıda bir satır bulduk. Kendimizi savunmak amacıyla satı İsmail yanına aldı ve eşimin servis aracını takip ettik. Eşim markete girdi. İsmail’de peşinden satırla birlikte gitti. Sonra heyecanlı bir şekilde arabaya geri döndü. Eşimi yaraladığını söyledi ve hemen olay yerinden ayrıldık. Amacımız onu yaralamak değildi. Sadece korkutmak istedik”

MAĞDURDAN ÖZÜR DİLERİM

Arkadaşının eşinin satırla yaralayan İsmail Peker’de çok pişman olduğunu dile getirerek; “Mahkemeniz huzurunda mağdurdan özür diliyorum. Olay günü çok sarhoştum. Satırla yaraladığımı bile hatırlamıyorum. İddiaya göre 11-12 defa satırla saldırmışım. Kendisinden özür diliyorum. Şayet tahliye olursam maddi ve manevi olarak kendisine destek olacağıma dair söz veriyorum”

BAŞIMA BİRŞEY GELİRSE SORUMLUSU BUNLARDIR

Olay tarihinde Erhan Kaya ile evli olduğunu belirten mağdur Aynur Kaya’da, hem eşini hem de arkadaşını suçlayarak; “Yaşadığım bu olaydan sonra 2018 yılında Erhan’dan boşandım. Bu gün ve bundan sonraki hayatımda başıma bir şey gelirse sorumlusu eski kocam ile arkadaşıdır. Kendilerinden şikayetçiyim ve şikayetimi de geri çekmiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum. Olay günü benim ölmem için eski kocam beni öldürtmek istedi. İsmail denen bu adam benim ellerimi, kollarımı satırla kesti” dedi. Mahkeme heyeti, tahliyelerini isteyen her iki sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ağustos 2019 tarihine erteledi.