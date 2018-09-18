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18 Eylül 2018 Salı
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    • Satırlı saldırganların duruşması başladı.

    Boşanmak isteyen eşini arkadaşıyla birlikte takip ederek apartman önünde satırla yaralayan İsmail Peker ve eski eş Erhan Kaya, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

    18 Eylül 2018 Salı 14:58
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    Satırlı saldırganların duruşması başladı.

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    2017 yılında yaşanan olayda, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı belirtilen Erhan Kaya, şiddetli geçimsizlik  nedeniyle boşanmak isteyen karısı Aynur Kaya’yı arkadaşıyla birlikte Ankara’dan Bolu’ya gelerek, evinin önünde satırla yaralamıştı. Komşuların yardım çığlıklarını duymasına üzerine kaçan eski eş Erhan Kaya ve satırla saldıran İsmail Peker, Ankara’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.  2 çocuk annesi Aynur Kaya, kendisine satırla saldıran İsmail Peker’i eski eşi Erhan Kaya’nın azmettirdiğini söyledi.

    Alkol aldığı için olayı hatırlamadığını söyleyen sanık İsmail Peker duruşmadaki ifadesinde şunları söyledi : “ Müştekiden özür dilerim.Olay babamın taksi durağında şoförlük yapan Erhan Kaya ile gerçekleşti. Birkaç sefer Bolu'ya gidip gelmek için araç istediği oluyordu.Olayın olduğu sabah bir araç tahsis ederek eşini ve ailesini göreceğini söyleyerek beraber gittik.Yolda alkol aldık.Sonra alkollün etkisi altında hatırlamadığım bir şekilde kendimi müştekiye saldırırken buldum.Daha önce yolda bana eşinin aldattığını söyleyerek beni doldurdu. Alkolün verdiği tesirle Erhan’ın yönlendirmesi sonucu yüzünden böyle bir şeye kalkıştım.Satırla saldırdığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu.Satırı Erhan Kaya getirdi.Ben bu olayda diğer sanık tarafından kullanıldım.”

    Eski eşi Aynur Kaya’yı kasten öldürmekten yargılanan Erhan Kaya, İsmail Peker’in satırla eşine saldıracağını düşünmediğini belirterek, “ Ben 2016 yılından beri eşimden ayrıydım. Çalıştığım askeri dikimevinden emekli olmam üzerine bana toplu para ödemesi yapıldı.Bu parayla 2 adet araba aldım.Biri benim diğeri eşimin üzerineydi.Maddi olarak sıkıştığım için bir aracı sattım.Daha sonra eşim üzerine kayıtlı olan araca binerek evden gitmiştim.Müşteki eski eşim beni hırsızlık suçlamasıyla polise şikayet etmiş. Olay da hırsız muamelesi yüzünden yola çıktı.Ben tekme tokat dövmek istiyordum. Diğer sanık bana karışmamı ve kendisinin halledebileceğini söyledi. Sonra arabayla Ankara’dan Bolu’ya eşimin çalıştığı fabrikanınönüne geldik.Sonra eşimin servisini takip ettik. İsmail ne aldı ne kullandı bilmiyorum. Alkol aldık.Kızılcahamam’a kadar satırdan haberim yoktu.İsmail Peker satırı eşini korkutmak amaçlı gittiğinde bir saldırı olursa diye korumak amaçlı aldığını söyledi. Satırla eşime saldıracağını düşünmedim.Ben zaten arabanın içindeydim.Benim eşime kesinlikle öldürme kastım yoktur. Pişmanım.  İsmail Peker olaydan sonra 2 ay ayağa kalkamaz meraklanma dedi.”  İfadelerini kullandı.

    12 satır darbesi geldiğini ve eşinin bu olayın arkasında olduğunu dile getiren Aynur Kaya şöyle konuştu:  “Hepsinin ifadesi yalan. Problemli bir evliğimiz vardı. Evliliğimiz boyunca kendisinden defalarca şiddet gördüm. Beni öldürmek için Bolu’ya beraber geldiklerini biliyorum.Eski eşim sürekli bana ayrılmak yok ayrılırsak sen mezara ben hapse diyordu.Diğer sanık beni tanımadığını söylemesine rağmen   benievime kadar takip etmiştir.Evin önünde de saldırmıştır.Bana 12 satır darbesi geldi kolumdaki bazı uzuvlarım hala tam çalışmamaktadır. Beni öldürmek için istediler. Sanıklardan şikâyetçiyim. “

    Olayın yaşandığı gün Benzinlikte kasa görevlisi olarak çalışan tanık Muharrem B. sanıkların olay günü  benzinliğe geldiğini doğruladı. Tuvalette satırı bir arkadaşının bulduğunu söyleyen Muharrem B. , “Bendesatırı, birisi gelir diye gazete kağıdına koyup masanın altına koydum.2 gün sonra polis arkadaşlar geldi böyle bir şey var mı diye sordular bende var diyip satırı onlara verdim.” dedi.

    Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve davayı ileri bir tarihe erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Boşanmak, Isteyen, Eşini, Arkadaşıyla, Birlikte

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