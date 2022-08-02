Satış ilanının hissedara ilanen tebliği

SAYIN FERAY AYTEN-T.C.Kimlik No:52822400070

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mengen Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/42 Esas 2017/277 Karar sayılı ilamı ile Bolu ili, Mengen İlçesi, Bölükören Köyü 109 ada 19 parsel ve 109 Ada 20 parsel sayılı taşınmazların satışına karar verilerek, ilamın kesinleşmesi üzerine dosya Memurluğumuza gönderilerek, Memurluğumuzun 2019/6 Ort. Gid. Satış sırasına kaydolunmuştur.

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Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022, 10:33