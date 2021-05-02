Satış kesinlikle yasak!

Haber: N. Halid Altundal

Tam kapanma döneminde alkol satışı yapılamayacak olması büyük tartışmalara neden oldu. Kamuoyundaki tartışmalar devam ederken Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.

Aybaş’ın paylaşımı sonrası İçişleri Bakanlığı konuya ‘alkol yasağı’ ifadesi kullanmadan karşılık verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

HIFZISSIHHA KARAR ALDI

Alkol satışı ile ilgili karmaşa sürerken yaşanan gelişmeler sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bir karar aldı. Hıfzıssıhha kararında alkol satışı yapılamayacağına dikkat çekildi. Kararda, “29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'a kadar uygulanan ‘tam kapanma’ sürecinde, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Meelisimizin 2020/ 90 nolu kararıyla uygulamaya konulan ‘sokağa çıkma kısıtlaması olan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına,’ karannın devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.