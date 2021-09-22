Satiye kurtuldu





Olay 15 Haziran 2021 tarihinde Bolu’nun Kuruçay Mahallesinde meydana gelmişti. Satiye Ş. (46)İle sevgilisi Sedat K.’yla(41) alkol aldıktan sonra tartışmaya başlamış ve Sedat K.’nın sevgilisi Satiye Ş.’yi kollarından sıkarak, ardından iterek yere devirmesi sonucu bu duruma öfkelenen Satiye Ş, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla, sevgilisini iki yerinden bıçaklamasının ardından 112 Acil Servisi arayarak, “Alo bir ambulans istiyorum. Sevgilimi bıçakladım. Acilen bir ambulans istiyorum” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Ama ne var ki “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu olayın ardından 3 ay sonra Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan Satiye Şen, ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şen, Sedat Korkmaz’ın sevgilisi olmadığını 2 yıldır imim nikahlı olduklarını belirterek; “Olay günü aşırı derecede alkol almıştık. Bu sırada Sedat’ın cep telefonuna bir kadından mesaj gelince çok sinirlendim ve kıskandım. Aramızda kavga çıktı. Benim kollarımı sıkıp itince yere düştüm ve kalkarak mutfağa giderek meyve bıçağını alarak onu iki yerinden yaraladım. Bunları bilinçli yapmadım. Alkolün etkisiyle oldu. Yaptığımdan çok pişmanım. Onu bu şekilde yaralamak istemezdim” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki olan Sedat Korkmaz da; “Kendisiyle 2 yıldır imam nikahlı eş olarak yaşıyoruz. Olay günü beraber aşırı alkol aldık. Bir bayandan cep telefonuma mesaj gelince, kıskandı ve benimle kavgaya tutuştu. Benim ona ihtiyacım var. Kendisinden şikayetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım. Tahliye edilmesini ve evine geri dönmesini çok istiyorum. Beni yaraladı ama ilk müdahaleyi de o yaptı. Ambulansı da o arayıp çağırdı” açıklamasının yaptı.

Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra, Satiye Şen’in adli kontrol şartıyla tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek, duruşmayı 02 Kasım 2021 tarihe ertelenmesine karar verildi.