Satiye nasıl kurtulur?

Haber: C. Kutay Aykan

Olay 15.06. 2021 tarihinde Kuruçay Mahallesinde meydana gelmişti. Satiye Ş. İle sevgilisi Sedat K.’yla alkol aldıktan sonra tartışmaya başlamış ve Sedat K.’nın sevgilisi Satiye Ş.’yi kollarından sıkarak, ardından iterek yere devirmesinin ardından, bu duruma öfkelenen Satiye Ş, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla, sevgilisini iki yerinden bıçaklamasının ardından 112 Acil Servisi arayarak, “Alo bir ambulans istiyorum. Sevgilimi bıçakladım. Acilen bir ambulans istiyorum” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu.

Bu olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Satiye Ş., “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasına başlanılacak. Satiye Ş.’nin 21 Eylül 2021 tarihinde yargılandığı mahkemede nasıl bir ifade vereceği merak konusu olurken, sevgililerin Savcılıkta verdikleri ifadelerinde birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmadıkları iddia edildi.