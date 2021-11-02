Satiye’nin duruşması karara kaldı





Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun Kuruçay Mahallesinde alkol aldıktan sonra çıkan kavgada 2 yıllık imam nikahlı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaralayan ve “Adam öldürmeye teşebbüs suçundan” tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ay tahliye olan Satiye Ş.’nin tutuksuz yargılanmasına devam olundu.

Tahliyesinin ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Satiye Ş. Katılmazken, iki yerinden bıçaklanan Sedat K.’ın ise Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinden alınan raporu duruşma günü sabahı dosyaya girmesi nedeniyle savcı mütalaasını veremedi ve mahkemeden süre istedi.

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, olayda yaralanan Sedat K.’nın, yaralanmadan dolayı uzuv ve organlarının işlevinin zayıflatması veya yitirmesinin olmadığına dair verdiği rapor, tutuksuz yargılanan Satiye Ş.’nin alacağı kararı etkileyip etkilemeyeceği 18 Kasım 2021 tarihinde görülecek son davada belli olacak.