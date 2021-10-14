Haber: Aysun Beykoz

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp ve ilçede bulunan tüm okul müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen ziyarette; Belediye Başkanı Mustafa Allar Ramazan Dede Bilgievi’nin işleyişi ve yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak ders ve etkinlikler ile ilgili bilgiler aktardı. Yapılan ziyaret esnasında Ramazan Dede Bilgievi Müdürü Baki Sungur ve eğitmenlerde yer aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizami Özalp ve Okul Müdürleri Belediye Başkanı Mustafa Allar nezdinde kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini ilettiler ve yeni binanın çok şık ve kullanışlı olduğunu öğrencilerin okul sonrası değerlendirebilecekleri, güzel vakit geçirebilecekleri bir mekan olduğunu dile getirdiler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nizami Özalp ve İlçemizde eğitim veren okullarımızın müdürlerini Ramazan Dede Bilgievimizin yeni binasında ağırladık. İlçemizde çocuklarımızın gelişimi için neler yapılabilir konusunda hasbihal ettik. Ramazan Dede Bilgievimiz bilgi ve birikimi ile ilk ve ortaokul öğrencilerimizin hizmetindedir. Amacımız çocuklarımız okul sonrasında da kişisel gelişimlerini sağlayacak mekânlarda vakit geçirsinler. Güvenli Bilgisayar sınıfımızda, kütüphanemizde vakit geçirsinler. Satranç, jenga gibi oyunlar oynasınlar. Evinde ders çalışma imkânı olmayan, interneti bulunmayan veya kısıtlı olan çocuklarımız gelsinler burada ders çalışsınlar. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize sonsuz başarılar diliyorum.