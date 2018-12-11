Haber: Gökhan Aksoy

Bolu satranç il müsabakaları sona erdi. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen ve sporcuların kıyasıya mücadele ettiği satranç turnuvasında şampiyonlar belli oldu. Bolu Final Lisesi öğrencilerinden Okan Özsakallıoğlu, 18 yaş kategorisinde bütün rakiplerini saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Final Lisesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Satranç İl müsabakaları 18 yaş kategorisinde okulumuz öğrencilerinden Okan Özsakallıoğlu il 1.si olmuştur. Kendisini kutluyor ve başarının bundan sonra da devamını diliyoruz.”