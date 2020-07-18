Satranç Şampiyonumuzdan LGS Şampiyonluğu

Haber: Volkan Yılmaz

2006 yılında Bolu da doğdu 3 yaşında satranç oynamaya başlayan Efe Metehan 2010 yılında resmi turnuvalara girerek il çapında başarılar elde etti 7 yaşına geldiğinde Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2013TürkiyeKüçükler Satranç Şampiyonasında milli takım havuzuna seçildi ve aynı yıl Novisad/Sıbistanda düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 7 yaş genelde Avrupa 3. Oldu.2015 yılında Konya’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 9 yaş genelde Avrupa 3. Oldu.2018 yılında Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 12 genel kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. 2019 yılında Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 13 genel kategorisinde Türkiye 2.siOldu. 2020 yılında da milli takıma seçilen Efe Metehan bu başarıların yanında 100’e yakın kupa, plaket ve madalya aldı. Efe Metehan İlkokulu 50.İzzet Baysal İlkokulu’nda okudu. 5,6 ve 7 sınıfı Özel bir ortaokulda ve 8.Sınıf eğitimini de Özel bir ortaokulda tamamladı. Efe Metehan bu sene yapılan ve yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin girdiği 2020 LGS sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak ve 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu. Bu başarısını planlı bir çalışmaya borçlu olduğunu söyleyen Efe Metehan bu süreçte okulunun sanki okul devam ediyormuş gibi hiç bir aksaklık olmadan uzaktan eğitimle çok güzel bir şekilde yaptığını ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu tüm örnek soruları öğretmenleri ile derslerde çözdüğünü söyledi planlı olmasının ona satranç oynamaya vakit ayırdığını ve sıkılmadan bu süreci atlattığını söyledi. Satranç sporu yapmasının LGS sınavında faydasını gördüğünü söyleyen Efe Metehan bu güne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmayan ailesine ve emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür etti.