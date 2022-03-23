Satranç Turnuvası Başladı



Haber: C. Kutay Aykan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığınca planlanan Bolu’nun ev sahipliği yaptığı, Satranç Küçükler-Yıldızlar-Gençler Grup müsabakalarına 16 farklı ilden toplam 51 takım 254 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar 21-24 Mart 2022 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirilecek olup, müsabakaların açılış seremonisine Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Ülkere Mete ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ramazan Demir katılarak sporculara başarı dileklerini iletti.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Müsabakalar sonucu ilk dört dereceyi elde eden okulların Sivas’ta düzenlenecek olan Türkiye Birinciliğine katılım hakkı elde edeceği bu müsabakalara katılan tüm sporculara ve idarecilerimize başarı dileriz. Yarışma süresince bize her türlü destek ve kolaylığı sağlayan Koru Hotel yönetim ve personeline teşekkürlerimizi iletiriz” ifadelerine yer verdi.