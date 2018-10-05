Haber: BMA

Cittaslow Sunday etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası birincilerine ödüllerini aldı.İlkokullar arası müsabakalarda ilk sırayı İbrahim Ege Birinci alırken ikincilik ödülü Merve Baktimur'un oldu. Ortaokullar arası düzenlenen müsabakalarda ise Ertuğrul Dursun birinci olurken, ikinciliği Talha Gürkan Şahin kazandı. Başarılı öğrencilerin ödüllerini Mudurnu Kaymakamı Mustafa Duruk, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ve Mudurnu İlçe Emniyet Müdür V. Hasan Hüseyin Turanlı verdi.