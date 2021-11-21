Savaş Abak’ı dolandırdı cezayı aldı

Haber: C. Kutay Aykan

19 Aralık 2019 tarihinde kendisini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olarak tanıtan ve cep telefonuyla Boluspor eski Başkanı Savaş Abak’ı arayan Baran Beyazıt ile Mustaf Sezer, yardıma muhtaç olan kız öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılacağını bu nedenle madde destek istediklerini talep etmişlerdi.

İddiaya göre her iki sanık, eski Boluspor Başkanı Abak’tan 8 bin 960 lira talep ettiler. Abak, hazırlık soruşturmasında; “İsmini bilmediği bir şahıs beni cep telefonuyla aradı ve Kendisinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olduğunu söyledi. Telefonla görüştükten sonra Başkanı cep telefonuyla aradım ama telefon meşgul çaldı. Sektere talimat vererek parayı Mustafa Sezer hesabına, iban numarasına gönderdim. Bir müddet sonra Başkan Özcan bana dönüştü yaptı ve o zaman dolandırıldığımı anladım” açıklamasında bulunmuştu.

Duruşmaya İstanbul’dan SEGBİS sistemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya katılan Baran Beyazıt ile Mustafa Sezer, savunmalarında birbirlerini suçlarken, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediler. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 15’er yıl hapis cezası istemiyle dolandırıcılık suçundan davaları görülen sanıklardan Baran Beyazıt, çok pişman olduğunu belirtmesine rağmen 3 yıl 4 ay hapis, 14 bin 920 lira adli para cezasına çarptırılırken, diğer sanık Mustafa Sezer hakkında ise mahkeme beraat kararı verdi.