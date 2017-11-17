Haber: Esra ÖZTÜRK

Bircan Öztop, yaptığı basın açıklamasında ayrılan bütçeleri eleştirdi. Öztop, açıklamasında savaşa, ranta, talana değil sağlığa bütçe ayrılması gerektiğini söyleyerek; “2018 yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. AKP Hükümeti’nin 15 yıllık iktidarı sürecinde yürürlüğe sunduğu bütçelerin en belirgin özelliği, halktan toplanan vergilerin giderek artan oranda kamu hizmetleri dışındaki alanlara aktarılma aracı olmasıdır. AKP bütçe için topladığı gelirlerle ne mi yapıyor?

Kendi rejimini güçlendirmeyi hedefleyen alanlara harcıyor, savaşı, rantı, toplumsal yaşamın gericileştirilmesini, kamusal alanların tasfiyesini finanse ediyor. Yani halka, ödediği vergiler karşılığında daha fazla sömürü, daha fazla yoksulluk; özgürlüğün ve toplumsal yaşamın sınırlandırıldı Tüm toplumsal iradeye rağmen yaşamı savaş ve şiddetle iç içe yeni baştan dizayn ediyor. Bunun finansmanını da bütçe aracılığıyla yapıyor, maliyetini ise bu düzene direnen halka yüklüyor” ifadelerini kullandı.

“BU BÜTÇE HALKIN BÜTÇESİ DEĞİL”

Öztop, açıklamasının devamın yapılan bütçenin halkın olmadığını söyleyerek; “Bu bütçe halkın bütçesi değil! Emekçiler, işçiler, gençler, kadınlar bu bütçede yok! Sosyal haklar, kamu hizmetlerine erişim hakkı bu bütçede yok! Eşitlik, özgürlük bu Kara, basın açıklamasını “Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak halkın sağlığını, sosyal güvenliğini ve sosyal hizmeti yok sayan bütçeyi kabul etmediğimizi, Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının ve ücretlerinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmelerini sağlayabilecek bir şekilde iyileştirilmesini, Sağlık ve sosyal hizmet sunumunun herkese, nitelikli, ulaşılabilir, eşit, parasız ve anadilinde olmasını içeren bir bütçe için mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” şeklinde konuştu.