ÖZEL HABER: Kasım ŞAHİN

Suriye’nin Haseki Kentinde aileleriyle birlikte otururken, Esad rejiminin çıkarttığı iç savaştan etkilenen binlerce Suriyeli aile Türkiye’ye giriş yaptı. 3 yıl önce de bazı aileler hayatta kalmak ve yaşamlarını sürdürmek için Bolu’yu tercih etti.

Kahraman ordumuzun Afrin’e girmesiyle birlikte gözler kahraman Türk ordusu ve ÖSO’ya çevrildi(Özgür Suriye Ordusu), Bolu’da yaşayan ve eğitimlerini bu ilde sürdüren ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi Mehmet Elmihesin(13), ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Ennayip(8) ve ilkokul 4’ncü sınıf öğrencisi Ela Ennayip)(10), ellerine Türk bayraklarını alarak İzzet Baysal Caddesi üzerinde, terör örgütleriyle savaşan şanlı Türk ordusuna destek verdiler. Bu durumu gören Bolulu vatandaşlar küçük Suriyeli çocukları tebrik ettiler.

13 yaşındaki Suriyeli Mehmet Elmihesin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek; “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sayesinde ailelerimiz biz çocuklarını yanına alarak Türkiye’ye geldik. Erdoğan amcaya çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde Bolu’da rahatça uyuyoruz. Bomba sesi, makinalı tüfek sesi, yaralı kardeşlerimizin sesini duymuyoruz. Küçük yaşta savaşın ne olduğunu gördük. Günlerce korkudan ağladık. Savaş bitmeden dönmek istemiyoruz. Kahraman Türk ordusu Afrin’e girerek, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Özgür Suriye Ordusu da onlara destek veriyor. Bolu’yu çok sevdik, şayet ailelerimiz isterse savaş bitince Haseki kendimize geri döneriz. Ala biz savışın çocukları hala korku içerisindeyiz. Gelişmeleri an be an televizyon haberlerinden takip ediyoruz. Allah Türk Ordusuna zeval vermesin. Şehit olan Mehmetçiklerimizde bizim ağabeylerimiz. Onları da rahmet anacağız. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” diyerek ellerindeki Türk Bayraklarını gün boyu sallayarak desteklerini sürdürdüler.