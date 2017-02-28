HABER: FARUK ÇİDEM

Olay, geçtiğimiz yıl Bolu’nun Karaçayır mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce Irak’tan Bolu’ya gelen 11 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın bodrum katına zorla indirilerek M.E. tarafından cinsel istismara uğradı. S.A.’nın olayı ailesine anlatması üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemede ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla sanık M.E.’nin yargılanmasına başlandı. Cinsel istismara uğradığını iddia eden S.A.’nın da babasıyla birlikte hazır bulunduğu duruşmada yaşadıklarını anlatmaya başladığı sırada, salona sanık M.E.’nin girmesiyle küçük kız şoka girerek gözyaşlarına boğuldu. S.A.’nın sağlıklı bir şekilde olayları anlatabilmesi için mahkeme başkanı sanık M.E.’nin dışarı çıkarılmasını istedi.

Babası tarafından sakinleştirilen 11 yaşındaki S.A. tercüman aracılığıyla, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Ben evin ihtiyaçlarını almak için markete gittim. Apartmandan çıkarken merdivenlerde bana cinsel istismarda uğrayan şahsın yemek yediğini gördüm. Marketten ihtiyaçlarımı aldıktan sonra evime geri döndüğümde bu kişi boynumdan tutarak ağzımı kapattı ve beni apartmanın bodrum katına indirdi. Orada bir kapı vardı onu açmaya çalıştı ama açamadı. Sonra zorla pantolonumu yarıya kadar indirerek cinsel istismarda bulundu. Ağzımı kapattığı elini ısırarak kurtuldum ve bağırarak eve koştum.”

S.A.’nın yaşadıklarını anlatmasının ardından salona alınan M.E. ise, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, “ben bu kişileri tanımıyorum. Kimseye cinsel istismarda bulunmadım” dedi.

M.E.’nin savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi.