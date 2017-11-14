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14 Kasım 2017 Salı
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    • Savcı 7 ila 15 yıl arasında hapis istedi

    FETÖ/PDY’nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (AİBÜ) yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u firari, 22'si tutuklu 77 akademisyenin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

    14 Kasım 2017 Salı 00:39
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    Savcı 7 ila 15 yıl arasında hapis istedi

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz bazı sanıklar ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla hazırlanan raporlarda çelişkiler olduğunu ileri süren sanıkların itirazları sonucu yeniden hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar B.Y.E, B.S.V, İ.A, M.A.A. ve R.B'nin beraatine, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen tutuksuz sanıklar İ.T, M.F.Ö. ve T.Ö'nün "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Tutuksuz yargılanan eski rektör Coşkun ve yardımcısı Bahar'ın da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, ayrıca tutuksuz sanık H.Ç'nin eşi Z.Ç. hakkında başsavcılıkça suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Sanık avukatlarının mahkeme heyetinden, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede ayrıca 10'u firari, 77 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY’nin, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesindeki

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