Savcı; “Ağırlaştırılmış müebbet” istedi

Haber: Nesrin Altıntaş

Mudurnu ilçesinde geçtiğimiz yıl öldürülen 3 çocuk babası Güray Uzun davasında “kasten adam öldürmek” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Ferdi Gül’ün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında karar aşamasına gelindi.

CİNAYETİ GÖLGE İŞLEDİ DEDİ

Geçtiğimiz duruşmalarda cinayeti kendisinin işlemediğini, ormanlık alanda uzun boylu bir gölge gördüğünü ve cinayeti o gölgenin işlediğini belirten Ferdi Gül, bu seferde yargılandığı davada üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Olay sırasında baygın olduğunu ve belki de kendisinin öldürüleceğini iddia ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

5 KİŞİNİN DE YARGILANMASINI İSTİYORUM

Cinayete kurban giden 3 çocuk babası Güray Uzun’un duruşmaya katılan eşi Sevinç Uzun ise, “Kocamın öldürülmesi olayında sadece sanık değil, olay günü orada olan 5 kişinin yargılanmasını istiyorum. Beni çocuklarımı mağdur ettiler. Esas mağdur olan benim. Sanık ve tanık olarak dinlenen kişilerinde yargılanmasını, en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Tanıklardan da şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, verdiği mütalaasında, sanık Ferdi Gül hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini isteyerek, sanığın avukatı Fikret Çıracı, son kararın verilmesinden önce savunma yapabilmeleri için kısa bir süre istedi. Mahkeme heyeti, Çıracı’nın bu talebini kabul ederek, karar duruşmasını 7 Ekim 2022 Perşembe gününe erteledi.