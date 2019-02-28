Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gözlemek yada yakalanmamak amacıyla öldürme, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Eray Erdi, Volkan Misirli ve Uğur Özdamar’ın duruşmasında karar aşamasına gelindi. Savcı verdiği mütalaa da her üç cinayet zanlısının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin, savcının talebine ne diyeceksiniz sorusuna yönelik sanıklardan Eray Erdi; “Öncelikle öldürdüğümüz şahsa Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Kesinlikle Murat Güler’e öldürme kastıyla vurmadım. Yaptığımdan çok pişmanım” demesi mağdur yakınlarını ve mahkeme heyetini şaşkına çevirdi.

Sanıklardan bir diğeri olan Volkan Misirli’da, suçu arkadaşının üzerine atarak; “Çok pişmanım. Öldürücü darbeyi Eray Erdi vurmuştur” derken sanık Uğur Özdamar’da; “Eray delillerin yok edilmesini talep eden kişidir. Aynı zamanda bende Eray’da öldürme olayının içerisindedir” diye konuştu. Mahkeme heyeti, davanın karara bağlanması için duruşmayı 1 Nisan 2019 tarihine erteledi.