Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, adliyenin resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak Savcılar Avşar’a baş sağlığı dileğinde bulundu. Yapılan açıklamada Yaman şunları söyledi;

“Bolu Cumhuriyet Savcısı Hilal Sarı Avşar'ın babası, Bolu Cumhuriyet Savcı Yakup Avşar'ın kayınpederi Erdoğan Sarı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bolu Adalet Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Merhumun cenazesi bugün(05/03/2018) öğle namazını müteakip Karşıyaka(Ankara) Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir”

Olay Gündem Gazetesi olarak Savcılarımız Avşar ailesine başsağlığı diler hakkın rahmetine kavuşan Erdoğan Sarı’ya gani gani rahmetler dileriz. Mekanı Cennet olsun.