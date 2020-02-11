Savcı bu gün mütalaa verebilir

Haber: C. Kutay Aykan

16 Eylül 2017 tarihinde Kent meydanında çiğ köfte dükkanı işleten Ahmet Çevik, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Sevim Çevik ile konuşmak için Valilik önündeki Kent Meydanı'nda buluşmuş, Sevim Çevik, görüşmeye annesiyle birlikte gelmişti. Çift, halkın yoğun olduğu meydanda tartışmaya başladı. Ahmet Çevik, yanındaki tabancayı çıkarıp eşine 4 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Çevik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Valilik önünde nöbet tutan polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Çevik, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde pişman olduğunu söylediği ve eşinin sağlık durumunu sorduğu belirten Ahmet Çevik, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ahmet Çevik'in, Sevim Çevik ile 10 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı ve 1 çocukları olduğu, 1 yıldan bu yana ayrı yaşadıkları ifade edildi. Yaklaşık 2 yıldır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılanan Ahmet Çevik hakkında bu gün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının sanık hakkında mütalaa vermesi ve Çevik’in 36 yıl hapis cezasına çarptırılması da bekleniyor.