Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu’da yaptığı görev süresince iyi hizmetlere imza atan Cumhuriyet Savcısı Abdullah Burak için meslektaşları veda yemeği düzenledi. Yemeğe Bolu adli ve idari yargıda görev yapan Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve Bolu Barosuna mensup avukatlar katıldılar.

Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Savcılar Kurulu Müfettişliği görevine atanan Burak’a plaket takdim ederken Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ise meslektaşları adına bir hediye verdi. Savcı Burak’ın meslektaşları da kendilerini unutmamaları adına hediye takdim ettiler. Burak’ın veda yemeğinde yaptığı konuşması duygusal anlara neden oldu. Yeni görevine atanan Savcı Abdullah Burak’a yeni görevinde başarılar dileriz.