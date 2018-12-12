Haber: Kasım ŞAHİN

7 ay önce Karaçayır Mahallesinde yolda motosikletiyle giden E.T ile O.A. isimli çocukları park kenarında durudan M.Ç., çocukları korkuttuktan sonra motosikleti arkadaşı E.B.’nin arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldı. M.Ç., daha sonra çaldığı motosikleti, arkadaşına sattı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, “Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağmalama” suçundan tutuklu yargılanan M.Ç. ile tutuksuz yargılanan E.B. hakkında Cumhuriyet Savcısı 10 ila 15 yıl hapis cezası istedi. Duruşma karar verilmek üzere 20 Aralık 2018 tarihine ertelenirken, tutuklu sanık M.Ç., “Yaptığımdan çok pişmanım. Allah rızası için beni affedin. Bir daha suç işlemeyeceğim. Tahliyemi istiyorum” dedi.