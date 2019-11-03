Savcı o kadın hakkında 15 yıl istedi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bu güne kadar genellikle erkeklerin yaptığı uyuşturucu satıcılığına Bolulu bir kadında katıldı. Bolu’nun uyuşturucu baronu olarak bilinen 40 yaşındaki S.D. isimli kadının evinde yapılan aramada 25 adet uyuşturucu hap ile hint keneviri bulunmuş ve bu suçtan dolayı hakkında uyuşturucu ticareti yapmak veya bulundurmak suçundan dava açılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Bolulu uyuşturucu satıcısı kadın hakkında 15 yıl hapis cezası isterken, uyuşturucu satıcısı kadının avukatı karar aşamasında olan dava için savunma yapmak için süre istedi. Sanık kadın da suçsuz olduğunu ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, S.D. hakkında son kararı vermek üzere duruşmayı 3 Aralık tarihine erteledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2019, 16:29