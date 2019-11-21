Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, engelli vatandaş Erhan Gümüş’ü öldürmekten dolayı; “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir tehdit veya hile kullanarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iftira” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan sanıklar Gökhan Çakır, Ömür Baltaoğlu ve Ömer Sancı, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve dava karara bağlanmak üzere Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay dosyayı inceledikten sonra, hunharca öldürülen Erhan Gümüş’ün, özürlülük oranının, sanıklardan Ömer Şancı’nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için davayı bozmuş ve dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Mahkeme, her üç sanığın yeniden yargılanmasına, maktul Gümüş’ün özürlü raporunun alınmasını ve Şancı’nın cezai ehliyetinin olup olmadığının raporlandırılması için ilgili makamlara yazı gönderdi. Cevap yazılarında Gümüş’ün yüzde 50 özürlü olduğu, Şancı’nın da sağlıklı olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu raporu sonrası, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, cinayet hakkında yeniden mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında şunları talep etti;

“Gökhan ve Ömer’in, maktul Erhan’ı arabadan indirip, ellerine giydikleri iş eldivenleriyle tekme ve yumruklarla dövdükten sonra arabanın bagajına koydukları daha sonra da diğer sanık Ömür’ü arayıp, define aramaya gideceklerini beyan ederek çağırmışlardır. Maktulün iyileşmesi sonrası kendilerini tanımalarından ve şikayet etmelerinden korktuklarından öldürme kararı verdikleri, maktulü Eşşekkaya mevkiine getirip buruda cebindeki eşyaları çıkartarak, arabanın torpido gözüne koymuşlardır. Sanık Ömer Şancı, maktulün kafasına tekme atmıştır. Ömür ve Ömer’de içtikleri viskiyi maktulün ağzına boşaltmışlardır. Gökhan ve Ömür, daha sonra maktulün pantolonunu çıkartıp çakmakla, cinsel bölgesinin tüyleri yakmıştır. Daha sonra da yanlarında bulunan çakı bıçağı ile sırayla maktulün boğazını kesmişlerdir. 20.02.2016 saat 04.30’a tekrar olay yerine gelerek Erhan Gümüş’ü gömmek için olay yerine gelmişlerdir. Öldürdükleri şahsın elbiselerini çıkartarak, çırılçıplak cesedi gömmüşlerdir. Sanık Ömer Şancı’da bu gelişmeleri cep telefonundan videoya alıp iki adet de fotoğraf çekmiştir. Ölüm sebebi de boğazlamaya bağlı büyük damar kesisinden gelişen dış kanama ile kunt travmaya bağlı beyin kanamasından olmuştur.. Bu nedenlerle sanıklara yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verilmesini ayrıca sanıklardan Ömer Şancı’nın iftara atmaktan da cezalandırılmasını talep ederiz”

SON SÖZLERİ

Mahkeme Başkanının son sözleriniz nedir sorusuna Ömür Baltaoğlu; “Sağlık durumum nedeniyle bu aşamada tahliyemi istiyorum”, Gökhan Çakır; “Olayın ortaya çıkartılmasını sağlayan benim. Ben öldürme olayına karışmadım ve iftira da atmamda söz konusu değildir. Tanımadığım kişilere neden iftira atayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” ve son olarak da Ömer Şancı’da; “Benim tek suçum olayı emniyet birimlerine bildirmemektir. Diğer iki sanık maktulü öldürüp gömdüler. Ben de bunu videoya çektim. Beaartimi talep ediyorum” dediler. Mahkeme heyeti, Savcının verdiği mütalaa sonrası, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı 28 Kasım 2019 tarihine erteledi.