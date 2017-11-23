Haber: Semih BAYKAL

Basın açıklamasını derneğin sözcüsü ve genel sektereteri Serdar Demirbaş yaptı. Açıklamasında Yerlitaş hakkında savcıları göreve çağıran Demirbaş;“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve büyük Türk milleti uğruna, kanıyla ve canıyla mücadele eden kahraman Türk evlatlarının geride bıraktığı aileleri ve kahraman gazilerimizin haklarını, minnet borcumuzu ne yapsak ödememizin bir yolu ve yöntemi yoktur. İçinde bulunduğumuz coğrafya gereği, asırlardır şehit kanıyla sulanan ve vatan toprağı payesini alan yurdumuz için bedeller ve canlar halen ödenmektedir. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri, kahraman gazilerimiz bu durumdan şikayetçi değil, aksine gururlu ve inancımızın gereği başları dik olarak yaşam mücadelesine devam etmektedirler. Acılı ve hassas bir yapıya sahip ailelerimiz çok fazla bir şey beklemiyor insanımızdan. Sadece saygı ve hürmet beklemektedirler. Ancak son zamanlarda basından da takip edildiği üzere; Ankara'da ve Bolu'da kahraman gazilerimize trafikte yapılan saldırılar malumunuzdur. Bu konular yargıya taşındığı için aslında çok söylenebilecek bir şey yok. Kamuoyu ve milletimiz gereken cevabı zaten vermiştir. Bu meczup ve hainlere bundan sonrada asla prim verilmeyeceği ve toplum içinde barındırılmayacağı bilinmelidir. Ve yine dün sosyal medya ve haber kanallarına düşen bir benzer olay malumunuzdur. Nur Yerlitaş isimli sözde modacı ve sözde vatanseverin kullandığı ibare tüm Türk halkını yaralamış, tarafımızca ve tüm toplumca lanetlenmiştir. Akabinde yaptığı açıklama ise özrü kabahatinden büyük denecek derecededir. Bu ve bunun gibi şahsiyetsiz, alçak, ağzından çıkanı duymayacak kadar pervasız, ailelerin acılarını hiçe sayan, milli duygulardan yoksun bu kadına haddinin bildirilmesi gerekmektedir. Bunun gibi insani duygulardan yoksun kişiliksizlerin medya, basın gibi mecralarda yer verilmemesi ve pirim yaptırılmaması gerekmektedir. Söz konusu bayanı sözlerinden ötürü şiddetle kınıyor ve yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.