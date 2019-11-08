Savcılığa sevk edildi

Bolu’da, 7 aylık eşinin, kayınvalidesinin ve kadın misafirlerin, banyoya yerleştirdiği gizli kamera ile görüntülerini kaydeden A.K.İ. hakkında soruşturma başlatıldı. Asayiş Şubesinde ifade veren koca, Savcılığa sevk edildi.

Savcılığa sevk edildi

Haber: C. Kutay AYKAN

Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri tarafından ifadesi alınan A.K.İ. 7 aylık eşi G,İ.’nin kendisine iftirada bulunduğu, boşanma aşamasında olduklarını ve boşanmak için kendisinden 100 bin TL para istendiğini, kendisinin de 50 bin TL verebileceğini, bunu da yapmayınca, kendisine iftirada bulunulduğunu iddia etti.

Banyoya konulan dijital saat görünümlü gizli kamerayı da eşi tarafından konulduğunu da iddia eden A.K.İ. hakkını sonuna kadar savunacağı her şeyin kısa bir sürede ortaya çıkacağını da iddia ederken, alınan ifadesinin ardından Savcılığa sevki gerçekleştirildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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