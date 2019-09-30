Savcılık soruşturma başlattı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da yaşayan Gültekin Çekin(46), 7 aylık hamile eşi Gamze Çekin’i(20) bir hafta önce düşme sonrası başından ağır darbe aldığı için hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahale de 7 aylık çocuğun anne karnında vefat ettiği tespit edildi. Anne Gamze Çekin ise yoğun bakıma alındı. Dün öğle saatlerinde anne Gamze Çekin’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Düşme sonrası beyin kanaması geçiren genç kadın hayatını kaybederken savcılık olaya el koydu. Şüpheli ölüm olayı nedeniyle başlatılan soruşturma da, hastane kamara kayıtlardı incelemeye alınırken, anne karnında hayatını kaybeden cenin de Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık olaya şüpheli ölüm gözüyle baktığından dolayı geniş çaplı bir soruşturma yapılacağı da öğrenildi.

Genç kadının cansız bedeni savcı gözetiminde otopsi yapılmak üzere Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 11:25