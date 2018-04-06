HABER:Aysun Beykoz

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan savcı İlhan ve avukatı Musa Savaşlı duruşmada hazır bulundu. Önceki celsede alınan ara kararlar gereği dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından beyanı sorulan İlhan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi. ByLock kullanmadığını savunan ve söz konusu programa ilişkin kayıtları kabul etmeyen İlhan, ByLock kullanıldığı öne sürülen telefon numarasının kayınvalidesinin üzerine kayıtlı olduğunu savundu. İlhan, ByLock içeriklerine müdahale edilip edilmediğinin tespitini talep etti. Darbecileri lanetlediğini kaydeden Mehmet İlhan, "28 Şubat darbesinden büyük zarar gördüm. Meslek lisesini bitirdim, bu nedenle 4-5 sene üniversiteye giremedim." dedi.

Avukat Savaşlı da müvekkilinin 21 aydır tutuklu bulunduğunu, eşinin ise psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, İlhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek tanıkların dinlenmesi için davayı 22 Mayıs'a bıraktı.