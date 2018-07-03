Haber: Kasım ŞAHİN

Yeniçağa ilçesinde kaportacılık işiyle uğraşan Müjdat Şimşek, Kendisine getirilen 8 aracı çenç yaptıktan sonra dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaparak, araçları piyasaya sürmek suçundan ayrı ayrı 2’şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Şimşek, kendisinin kaportacı olduğunu ve tamirhanesine getirilen araçların kaportalarını düzelttiğini ve araçların motor ve şasi numaralarını değiştirmediğini, suçsuz olduğunu söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, sanığın işlediği suçun sabit olduğunu ve her iki suçtan dolayı ayrı ayrı 8’en defa cezalandırılmasını istedi. Savcının bu talebinin ardından sanık Şimşek dolandırıcılık suçundan 16, resmi evrakta sahtecilik suçundan 16 yıl olmak üzerine 36 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilecek. Savcının bu talebi hem sanığı hem de avukatını şok etti.