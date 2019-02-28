Savcıya ifade verecekler

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 8'i eski askeri öğrenci, biri muvazzaf üsteğmen ve 3'ü sivil 12 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün "mahrem abileri" ile iletişim kurdukları değerlendirilen 8 ihraç askeri öğrenci, 1 muvazzaf üsteğmen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 4 sivil olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu, Edirne, Hakkari, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.