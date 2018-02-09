Haber: Kasım Şahin

2016 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdıkları mektubun içeriği nedeniyle haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılan İzzet Müslim El Cumo, Ömer Saraç ve Mehmet Bedri Kocakaya Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davaya sanıklar ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklar savunma yapmaya başladı. Kürtçe tercüman eşliğinde savunmasını yapan Cumo, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, yazdıkları mektupla amaçlarının cumhurbaşkanına hakaret olmadığını ileri sürdü. Saraç ise savunmasını tercüman eşliğinde Kürtçe yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tercümanın ücretini ödemesi halinde bunu yapabileceğini belirtmesi üzerine savunma yapmaktan vazgeçen Saraç, Cumo'nun verdiği dilekçenin içeriğine katıldığını söyledi. Kocakaya da Cumhurbaşkanlığı'nın savaş bölgesinde yaşayan halklara sahip çıkması için böyle bir mektup yazdıklarını iddia etti. Duruşma, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması ve avukatların da savunmalarını tamamlamaları için ertelendi.