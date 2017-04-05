Haber: BMA

Bolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Birimi ekipleri tarafından içme ve kullanma suyu taleplerinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde yeni su kaynağı arayışına başlamadan önce, mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılması ile ilgili çalışmalara öncelik veriliyor.

Bu sebeple ilk olarak Bolu’da görevli ekipler tarafından, sayaç olmayan ortak kullanım alanlarında (cami, tuvalet vb.) sayaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Ekipler tarafından yapılan açıklamada ise bu çalışmaların tamamen kullanılan su miktarlarını tespit amaçlı olduğu ve kesinlikle ücretlendirme ile ilgili olmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, su kaynaklarının korunması ve verimliliğin arttırılması, içme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usûl ve esaslar üzerinde Bolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Birimi ekiplerince çalışmalar yapılmaktadır. Nüfus ve gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte artmakta olan içme-kullanma suyu taleplerinin karşılanmasına yönelik çözümlerin bulunmasında, yeni su kaynağı arayışına başlamadan önce, mevcut şebekedeki su kayıplarının azaltılması ile ilgili çalışmalara öncelik verilmesi büyük önem arz etmekte. Bu nedenle ilk olarak şehrimizde görevli ekipler tarafından sayaç olmayan ortak kullanım alanlarında (cami, tuvalet vb.) sayaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışma kullanılan su miktarlarını tespit amaçlı olup herhangi bir ücretlendirme söz konusu değildir. Tüm halkımıza saygı ile duyurulur.”