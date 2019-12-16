Sayaçları için "donma" uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğu belirtilen açıklamada, “Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, kullanılamaz hale getiriyor” denildi. Su sayaçlarının bulundukları yerde varsa hava cereyanına karşı koruyucu önlemler alınması, açık bölümlerin kapatılması, varsa kırık camların yenilenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmelidir. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için öncelikli olarak vananın kapatılarak, suyun kesilmesi gerekir.”

Sayaçların donması, patlaması veya su akması durumunda donan sayaçlara müdahale edilmemesi ve derhal su vanasının kapatılarak belediyeye haber verilmesi gerektiği belirtildi.