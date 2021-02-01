Sayaçlarınızı koruyun çağrısı

Yapılan açıklamada, kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte su sayaçlarının donma ve patlama riski bulunduğu belirtildi. Sıcaklığı eksi derecelere düşen kırsal kesimlerde oturan vatandaşlar başta olmak üzere il genelinde yaşayan tüm vatandaşlara açıkta olan su boruları ve sayaçlarını donma riskine karşı korumaları uyarısında bulunuldu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın donma riski olan sayaçların ve su borularının zarar görmemeleri için bir takım önlemler almaları gerekmektedir. Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altında tutmalıdır. Vatandaşlarımızın su sayaçlarını koruma altına alırken aynı zamanda belediye sayaç okuma görevlilerinin su sayacı tüketim endeksini okumaları için sayaç ekranını tamamen kapatmamaları gerekmektedir. Su borularının bez, izocam, yün parçası, boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanması, ayrıca sayaçların bulunduğu yerlere beton, ahşap veya metalden yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri kullanılması gibi önlemler de karşılaşacak sorunları en aza indirgeyecektir” denildi.

Alınan her türlü önleme rağmen donma meydana gelmesi durumunda sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas edilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu durum musluk ve su borularının patlamasına, hasarın artmasına ve su kaybına sebep olmaktadır” hatırlatması yapıldı.