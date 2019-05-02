Sayan, taktımı takıyor

HABER:C.Kutay Aykan

Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a dokundurmaya devam ediyor. Eski CHP Genel İdare Kurulu Üyesi, şimdilerin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çıkışlarıyla sık sık ulusal basının gündemine gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ı eleştirme çabalarına devam ediyor. Sayan son olarak sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunarak, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı vesilesiyle attığı mesajı, özellikle Tanju Özcan'a göndermesini istedi. Kendince ironi yaparak Tanju Özcan’a laf sokmaya çalışan Sayan’ın attığı Twitt ise şöyle;