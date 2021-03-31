Sayayı Evlerde Üretiyoruz Projesi kapsamında mal alım ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağlanan mali destek ile Bartın/Merkez’de TR81/20/BTSO-SOGEP/0001 referans numaralı “SAYAYI EVLERDE ÜRETİYORUZ” isimli projesi kapsamında bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. İhale edilecek işler ve LOT tanımı şu şekildedir;

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Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 16:47