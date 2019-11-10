Saygı ve sevgiyle andık

Haber: C. Kutay AYKAN

Atamızı bir kez daha sevgi ve saygıyla andık. 10 Kasım Atatürk’ü anma programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı, siyasi partilerin il başkanları, Sivil toplum örgütleri, daire müdürleri, sendikalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenklerin konulmasının ardından tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de saatler dokuzu beş geçeyi gösterdiğinden iki dakika boyunca sirenler çalarken tüm vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Atatürk Anıtı başta olmak üzere tüm bayraklar yarıya indirildi ve istiklal marşının söylenmesinin ardından törenlerin ilk aşaması tamamlandı.

Çelenk sunma sırasında CHP ve İYİ Parti anıta çelenk sunarken, AK Parti ve MHP’nin çelenk sunmaması bir anda ortalığı gerdi. AK Parti Bolu İl Başkanı ve MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran gazetemize özel bir açıklamada bulundu.